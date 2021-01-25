بأسلوب النشل.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالموسكي

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بأسلوب النشل بالموسكي

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكى تناهى لسمعهم صوت إستغاثة من إحدى السيدات، وعلى الفور توجهت القوة إلى مصدر الإستغاثة وتمكنت من ضبط ( عدد 4 سيدات – مقيمات نطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة – لهم معلومات جنائية ) عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول من ( ربة منزل - مقيمة بالقليوبية ) بأسلوب المغافلة.

وبتطوير مناقشتهن إعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة "، وإرتكابهن حادث سرقة مبلغ مالى من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين ) وتم بإرشادهن ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفت الأولى على الهاتف وإتهموهن بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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