الأرصاد تحذر من طقس الغد: شديد البرودة وأمطار

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تتعرض البلاد لفرص أمطار ونشاط رياح على كافة الأنحاء، ويكون الطقس شديد البرودة.

ووجهت الأرصاد الجوية تحذير مهم للمواطنين بشأن برودة الطقس خاصة في ساعات الليل المتأخرة، كما ناشدت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن غدًا  يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وأضافت هيئة الارصاد ان البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد

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