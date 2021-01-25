محافظ الاقصر يستقبل سفير الفاتيكان ويثمن دور الكنيسة الكاثوليكية فى مجال التعليم

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه خلال زيارة القاصد الرسولي رئيس الأساقفة نيكولاس هنري تيفين لإيبارشية طيبة، حدثت زيارة ودية للسيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الذي أبدي ترحيبا حارا بسعادة السفير وتمنى له إقامة طيبة بالأقصر كما ثمن غاليا دور الكنيسة الكاثوليكية وخاصة في مجال التعليم مؤكدا أنه وأفراد أسرته من خريجي هذه المدارس.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أكد سيادته العلاقة الطيبة التي تربطه مع نيافة الأنبا عمانوئيل، كما أشاد نيافة الأنبا عمانوئيل بالدور الأيجابي لسيادة المحافظ في تذليل كافة الصعوبات.

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