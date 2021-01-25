مطران شبرا الخيمة يسيم كاهن جديد على كنيسة الشهيد مارجرجس والانبا شنودة

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ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس،صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بشبرا الخيمة “مقر المطرانية”.

وعقب صلاة الصلح، قام نيافته بسيامة الشماس مينا رزق كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا شنودة بشبرا الخيمة، بإسم القس شنودة رزق.

شارك مع نيافته في الصلوات القمص ارميا عدلي وكيل المطرانية، والقمص مرقوريوس سكرتير المطرانية، وآباء كهنة كنيسة مارجرجس والأنبا شنودة، ولفيف من الآباء الكهنة بالإيبارشية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة.



