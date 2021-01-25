السيسي: عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عيد الشرطة يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهى معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية دفاعا عن تراب الوطن، وكانت ملحمة كفاح ستظل شاهدة على شرف الصمود. 

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، إلى أن احتفال اليوم هو مناسبة نستدعي فيها من ذاكرة الوطن القيم والمواقف التي ضحى أبنائنا من أجلها، مضيفا أن معركة الإسماعيلية 1952 رسمت لوحة وطنية خالدة تلاحمت فيها بطولة الشرطة والشعب ليشهد العالم أجمع أن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم.

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

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معركة الإسماعيلية مصر عيد الشرطة الرئيس السيسي 25 يناير

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