"رحم الله السيدة الفاضلة والقلب الطيب".. بهذه الكلمات دينا تنعي الراحلة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
نعت الفنانة الاستعراضية دينا الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي التي رحلت عن عالمنا مساء أمس، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة دينا صورة للدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، وعلقت عليها قائلة :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي السيدة الفاضلة والقلب الطيب".

وتوفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي مساء أمس، أثر إصابتها بفيروس كورونا، وتم دفن جثمانها في مقابر البساتين.

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة دينا حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل" سكن البنات"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صبحي، بطولة وفاء عامر، آيتن عامر، منذر رياحنة، منة فضالي، هايدي رفعت، هاجر الشرنوبي، حسني شتا، إلهام عبد البديع.

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