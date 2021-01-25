وكيل عام بطريركية الإسكندرية يقوم بتسليم الجوائز للفائزين فى مسابقة أنجيل متى

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نظمت بطريركية الاقباط الارثوذكس، بالاسكندرية مسابقة انجيل متى الخاصة بساعة فرح فى شهر كيهك وكان العشر الاوائل الفائزين ترتيبهم كالتالى: تاسونى نوبيذ حافظ سليمان من كنيسة العذراء والملاك رافائيل بالجواهر، د. نوفرت حبيب زخارى من كنية العذراء والقديس يوسف بسموحة، تاسونى الهام لطيف قلادة من كنيسة العذراء والقديس يوسف بسموحة، ا.مينا ابراهيم دجاش من كنيسة العذراء والقديس يوسف بسموحة، تاسونى ايمان لطيف قلادة من كنيسة العذراء والقديس يوسف بسموحة، صفوت بشتى يوسف من كنيسة مار مرقس والبابا بطرس بسيدى بشر، تاسونى ماجدة مجلع باخوم من الكنيسة المرقسية الكبرى، تاسونى عايدة عبد الله بسطوروس من كنيسة مارمرقس والبابا بطرس بسيدى بشر، كاراس سامح عزمى من كنيسة العذراء والقديس يوسف بسموحة، ا. جاستن رسمى عزمى من كنيسة العذراء والقديس يوسف بسموحة مبروك للعشرة الأوائل الفائزين بمسابقة إنجيل متي الخاصة بساعة فرح في شهر كيهك.

حيث يقوم أبونا القمص إبرآم إيميل وكيل عام البطريركية يوم الجمعة القادم الساعة الواحدة ظهرا، بتسليم الجوائز بالكنيسة المرقسية الكبري بالإسكندرية.