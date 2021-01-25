ضبط 4 أطنان من أحجار الكوارتز يُستخلص منها خام الذهب بأسوان
الإثنين 25/يناير/2021 - 12:48 م
هبة عبد الحفيظ
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من ضبط (سيارة نصف نقل) مُحمل عليها (عدد 80 جوال بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التى يُستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 4طن) وذلك حال قدومها من منطقة جبلية بدائرة المركز
وبسؤال قائد السيارة ومرافقه أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وبسؤال قائد السيارة ومرافقه أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.