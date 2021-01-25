تفجير يستهدف سيارة للسفارة الإيطالية في أفغانستان

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:46 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلن مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، تعرض مدرعة للسفارة الايطالية في أفغانستان، لانفجار بعبوة ناسفة في العاصمة كابول.

 

وقال المصدر المسؤول، إن المركبة المستهدفة للسفارة الايطالية، كانت تقل موظفين أفغان يعملون في السفارة، وأصيب شخص بجروح طفيفة في الانفجار، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

 

ولم تعلن أي جماعة، مسؤوليتها عن تفجير المدرعة.

 

وجاء الحادث بعد يوم واحد من مقتل حارس شخصي وإصابة رئيس إدارة حل النزاعات في البنك المركزي وسائقه، في انفجار بكابول.

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مدرعة تفجير السفارة الايطالية افغانستان

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