مصرع شخص دهسه قطار أسفل كوبري المعنا في قنا

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
لقي شخص مصرعه دهسا، اثناء مرور قطار، أسفل كوبري المعنا، بمحافظة قنا.
وتلقى مساعد ويزر الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق اسعاف قنا، يفيد مصرع فتحي أمين عزاز، 33 عامًا، دهسا، اثناء مرور قطار، أسفل كوبري المعنا، بمحافظة قنا.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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