المريخ يضم " سمير " بورفؤاد لموسمين

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
نجح مسؤلي التعاقدات بنادي المريخ البورسعيدي في ضم اللاعب محمد سمير باك ليفت فريق بورفؤاد ، والذي وقع على عقد مدته موسمين .

ويجيد " سمير " اللعب بمركز المساك ، وتأتي تلك الصفقة ضمن تدعيمات المريخ خلال فترة الإنتقالات الشتوية ، حيث يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ، ويقوده فنيا أحمد عبد العزيز .

وكان المريخ قد حقق التعادل مؤخرا أمام جمهورية شبين في الدوري ، بينما تأهل للدور التمهيدي الثالث لكأس مصر على حساب كهرباء الإسماعيلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه

أخبار تهمك

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ أقل من ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ نصف ساعة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 3 ساعات

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الترسانة يضم لاعب النجم الساحلى لموسمين ونصف

القناة في ضيافة المريخ في لقاء ديربي بالقسم الثاني

منتخب السويس يجدد عقد "مصطفى حافظ" لموسمين

بورتو السويس يضم السيد حمدي لموسمين

المريخ يضم "ابراهيم " الترسانة لموسمين

ظهير البلدية ينضم للمريخ البورسعيدي لموسمين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 ص

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

11:38 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

09:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات