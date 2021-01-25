المريخ يضم " سمير " بورفؤاد لموسمين
الإثنين 25/يناير/2021 - 12:44 م
ايمان الجعيدي
نجح مسؤلي التعاقدات بنادي المريخ البورسعيدي في ضم اللاعب محمد سمير باك ليفت فريق بورفؤاد ، والذي وقع على عقد مدته موسمين .
ويجيد " سمير " اللعب بمركز المساك ، وتأتي تلك الصفقة ضمن تدعيمات المريخ خلال فترة الإنتقالات الشتوية ، حيث يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ، ويقوده فنيا أحمد عبد العزيز .
وكان المريخ قد حقق التعادل مؤخرا أمام جمهورية شبين في الدوري ، بينما تأهل للدور التمهيدي الثالث لكأس مصر على حساب كهرباء الإسماعيلية.
ويجيد " سمير " اللعب بمركز المساك ، وتأتي تلك الصفقة ضمن تدعيمات المريخ خلال فترة الإنتقالات الشتوية ، حيث يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ، ويقوده فنيا أحمد عبد العزيز .
وكان المريخ قد حقق التعادل مؤخرا أمام جمهورية شبين في الدوري ، بينما تأهل للدور التمهيدي الثالث لكأس مصر على حساب كهرباء الإسماعيلية.
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