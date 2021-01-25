القاصد الرسولي بمصر يلبي دعوة شيخ الأزهر لتناول العشاء معه

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قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن سعادة القاصد الرسولي رئيس الأساقفة نيكولاس هنري تيفين لإيبارشية طيبة، زار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، تلبية لدعوته الكريمة للعشاء.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فضيلة الإمام الأكبر قام بالترحيب الحار بممثل قداسة البابا فرنسيس الذي تربطه به علاقة طيبة جدا، مؤكدا أن بذرة الأخوة الإنسانية التي قاما معا بزراعتها مستمران معا في رعايتها.



وتابع: "استفسر فضيلته عن الحالة الصحية لقداسة البابا بعد الأنباء التي ترددت عن إصابته بوعكة صحية، وأكد السفير لفضيلة الإمام الأكبر أن قداسة البابا أصبح في حالة صحية جيدة، كما قدم نيافة الأنبا عمانوئيل الشكر لفضيلة الإمام على دعوته الكريمه التي جسدت كثيرا من معاني الأخوة الإنسانية".