في عيدهم.. وزير الداخلية يوجه رسالة لـ"رجال الشرطة"

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، التحية لأبطال جهاز الشرطة، قائلا: "أنتم خير خلف لمن سبقكم من رجال الشرطة الذين كان لهم مواقف مشهودة على امتداد التاريخ في حماية الأمن الداخلي للوطن".

وقدم "توفيق"، خلال احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، التحية لأرواح الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة، متمنيا الشفاء للمصابين، مؤكدا أن رجال الشرطة عقدوا العزم على تأمين المصالح العليا للبلاد ضد أي خطر يهددها، معربا عن تجديد رجال الشرطة عهدهم لمواصلة العمل والجهد من أجل الوطن ولحفظ الأمن. 

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

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