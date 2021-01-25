أغاني سيناترا وبوتشيلي وهيوستن وتابلوهات للباليه على المسرح الكبير









تحت عنوان أعظم المؤلفات للأبد تقدم فرقة أوبرا القاهرة باشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفي حفلين متتاليين من إخراج الدكتور عبدالله سعد وبمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر وفرقة باليه اوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفني أرمينيا كامل وكورال اوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمن كولنجيلي وذلك في الثامنة مساء الأربعاء والخميس ٢٧، ٢٨ يناير علي المسرح الكبير.