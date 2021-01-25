حاتم عبدالعزيز.. تطوير الريف يُساهم في انخفاض معدلات الهجرة الداخلية وزيادة الاستثمار

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
ثمن النائب الدكتور حاتم عبدالعزيز عضو مجلس النواب"، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الريف المصري وتغيير وجهه بشكل متكامل، بحيث لا يتم العمل فقط في القرى الأكثر احتياجًا.

 مؤكدآ"،أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القري إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار،خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية.

وأكد حاتم عبدالعزيز"، أن الدولة المصرية تسعي دائمًا إلى توفير معيشة أفضل لكافة المواطنين، ويأتي ذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية في كافة القطاعات، فضًلا عن خفض معدلات الفقر وتوفير العديد من فرص العمل .

وأشار عضو مجلس النواب"، إلى أن تطوير قرى الريف سيسهم بشكل كبير في القضاء على الزحف العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق التنمية بها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل خاصة للشباب أبناء الأسر المقيمة هناك، مما ينتج عنه انخفاض معدلات الهجرة الداخلية ، وتخفيض أسعار المنتجات الزراعية التي تنتجها الأراضي الزراعية .

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