وزير الداخلية: تم الارتقاء بمنظومة السجون وترسيخ مبادىء حقوق الإنسان

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنهم عملوا على الارتقاء بمنظومة السجون، وترسيخ مبادىء حقوق الإنسان عبر الاهتمام بالجوانب الصحية والتعليمية والمهنية والاجتماعية للنزلاء.

وأشار "توفيق"، خلال احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، إلى أنهم يعملون على إعادة تأهيل النزلاء لإعادة انخراطهم في المجتمع كعناصر فاعلة وصالحة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برامجها سعيا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنهم يعملون على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، والمساهمة بفاعلية في المبادرات الاجتماعية التي تيهدف تخفيف العبء على محدودي الدخل ومتحدي الإعاقة. 

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

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وزير الداخلية مصر حقوق الإنسان السجون الرئيس السيسي

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