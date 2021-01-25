'صناع الخير' وأوركيديا يزودان أقسام الرمد بـ 7 مستشفيات جامعية بأحدث الاجهزة الطبية

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
آيات عامر

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية عن تزويد أقسام الرمد بـ 7 مستشفيات جامعية بأحدث أجهزة التشخيص وجراحات العيون ضمن مبادرة عنيك فى عنينا لمحاربة العمى.

وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن المؤسسة وأوركيديا للصناعات الدوائية سوف تبدأن من الغد تسليم الأجهزة الطبية لأقسام الرمد بـ 7 مستشفيات جامعية حيث يتم غدًا الثلاثاء تسليم أحدث أجهزة تشخيص أمراض العيون لقسم الرمد بمستشفيات القصر العينى بجامعة القاهرة يلى ذلك تسليم أجهزة لقسم الرمد بمستشفيات جامعة طنطا ويتم تسليم باقى الأجهزة لعدد 5 اقسام رمد بـ 5 مستشفيات جامعية تباعًا.

وأشار زمزم الى أن مبادرة عنيك فى عنينا سعت إلى تطوير خدماتها الرائدة فى مجال محاربة العمى مع بداية عام 2021 من خلال إستهداف رفع كفاءة اقسام الرمد بعدد من المستشفيات الجامعية لضمان تقديم خدمات طبية افضل ولاستفادة عدد أكبر من المرضى فضلا عن إستمرار المبادرة فى تنظيم القوافل الطبية الشاملة فى مجال توقيع الكشف وتسليم الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء جراحات العيون المطلوبة بالمجان تمامًا لغير القادرين.

من جانبه أشار الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية المشرف العام على مبادرة عنيك فى عنينا أن المبادرة تدخل عامها الرابع فى حربها على العمى لتصنع نموذجا رائدا للمبادرات الأهلية التى تنجز بشكل فاعل فى تقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضي العيون الأكثر إحتياجًا فى قرى مصر ونطاقاتها الجغرافية المتباعدة وبخاصة النائية منها والحدودية والأكثر فقرًا وأنه سبق للمبادرة تقديم أحدث أجهزة التشيخص والجراحة لعدد من مستشفيات الرمد فى عدد من المحافظات وأن إستكمال هذا النهج من خلال تزويد أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بأحدث الاجهزة الطبية المطلوبة تاكيد على إيمان المبادرة والقائمين عليها بأهمية دعم المؤسسات الطبية المصرية المتخصصة فى علاج أمراض العيون حتى تقوم بدورها الأمثل فى إنقاذ عيون ملايين المصريين.

يذكر أن مبادرة عنيك فى عنينا أطلقتها صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية برعاية رئاسة مجلس الوزراء مع بداية عام 2018 وخلال تلك الفترة نجحت المبادرة فى تحقيق أرقام قياسية فى عدد القوافل الطبية التى نظمتها بالقرى الأشد إحتياج حيث نظمت 243 قافلة عيون متخصصة جابت محافظات الجمهورية المختلفة بما فيها المحافظات الحدودية كذلك حققت رقمًا قياسيًا فى عدد الأهالى الذين تم توقيع الكشف الطبى على عيونهم وإعداد المستفيدين من تسليم الأدوية والنظارات وإجراء جراحات العيون وكل ذلك بالمجان تمامًا حيث وصل إعداد المستفيدين من توقيع الكشف وإستلام النظارات والأدوية وإجراء الجراحات 238 الف مواطن.
'صناع الخير' وأوركيديا يزودان أقسام الرمد بـ 7 مستشفيات جامعية بأحدث الاجهزة الطبية
'صناع الخير' وأوركيديا يزودان أقسام الرمد بـ 7 مستشفيات جامعية بأحدث الاجهزة الطبية

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