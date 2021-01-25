وزير الداخلية: التاريخ سيذكر للسيسي اعتبار مكافحة الإرهاب حقا إنسانيا
الإثنين 25/يناير/2021 - 12:31 م
هدى عبدالرازق
قال الواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن التاريخ سيذكر للرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيده على أن مكافحة الإرهاب حق إنساني، والتأكيد على أهمية التعاون وتكامل الجهود لردع كل من يوفر للإرهابيين ملاذ أمن.
وأشار "توفيق"، خلال احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، إلى أن مسار وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة كان متوازنا مما أدى إلى انخفاض معدلات ارتكاب الجريمة الجنائية وهو ما يعكس جهود أبناء الشرطة.
وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.