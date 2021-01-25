وزير الداخلية: التاريخ سيذكر للسيسي اعتبار مكافحة الإرهاب حقا إنسانيا

قال الواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن التاريخ سيذكر للرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيده على أن مكافحة الإرهاب حق إنساني، والتأكيد على أهمية التعاون وتكامل الجهود لردع كل من يوفر للإرهابيين ملاذ أمن.





وأشار "توفيق"، خلال احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، إلى أن مسار وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة كان متوازنا مما أدى إلى انخفاض معدلات ارتكاب الجريمة الجنائية وهو ما يعكس جهود أبناء الشرطة.



