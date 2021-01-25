وزير التنمية المحلية: استقبال أعضاء مجلس النواب الاثنين من كل أسبوع

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حدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يوم الإثنين من كل أسبوع لاستقبال أعضاء مجلس النواب من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً بمقر الوزارة وذلك فى إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة والمجلس فى سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك بمناسبة بدء دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب.



وأكد اللواء محمود شعراوى، على أهمية الدور الذى يقوم به أعضاء مجلس النواب فى نقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم ومشاكلهم بحكم تواجدهم على أرض الواقع بين المواطن.

وقال " شعراوى " أن هناك تنسيق مستمر وتعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق كل ما فيه مصلحة للدولة المصرية والمواطن تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعاون الكامل مع مجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس يضم خيرة أبناء الشعب المصرى بكافة فئاته من الشباب والمرأة ونخبة متميزة من أصحاب العلم والخبرة فى مجالات مختلفة.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه وجه إدارة الاتصال السياسى والمجالس النيابية بالوزارة بمعانة أعضاء مجلس النواب فى أداء مهامهم وسرعة الرد على طلباتهم، وأضاف شعراوى أنه وجه بسرعة عقد برنامج تدريبى لكل مديري إدارات الاتصال السياسي والمجالس النيابية فى 27 محافظة بمركز التنمية المحلية بسقارة لتوحيد طريقة العمل وسرعة الرد على طلبات النواب وإنجازها.



وفى السياق ذاته وجه اللواء محمود شعراوى، السادة المحافظين بضرورة تخصيص أيام محددة لاستقبال أعضاء مجلس النواب فى كل محافظة والتعاون والتنسيق معهم بصورة جيدة لأداء مهامهم ونقل مطالب المواطنين فى دوائرهم والعمل على سرعة حلها، مشيرًا إلى أهمية تواجد المحافظين فى الجلسات والاجتماعات واللجان المخلتفة حال طلبهم خلال الفترة المقبلة.



كما طالب شعراوي من السادة المحافظين بضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب فى إنهاء كافة الطلبات الخاصة بدوائرهم للمساعدة فى حل شكاوي المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم والحصول على رضاهم عن تلك الخدمات.



وشدد وزير التنمية المحلية علي أن الجميع يعمل لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم واستكمال المشروعات التنموية علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.