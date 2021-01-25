ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الصينية نهاية تعاملات اليوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر

ارتفعت المؤشرات الصينية في ختام تعاملات الإثنين، مدعومة من أسهم الشركات الاستهلاكية، رغم تصاعد التوترات السياسية وارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا". 

 

وسجلت الدولة الآسيوية الأحد ارتفاعًا يوميًا في حالات الإصابة بالفيروس إلى 124 حالة مقارنة مع 80 إصابة في اليوم السابق، وسط أسوأ موجة من الإصابات بالوباء شهدتها الصين منذ مارس الماضي

 

وتراجع سهم موردة "آبل" "لوكسشير بريسيشن إندستري كو ليمتد" بنحو 4%، وسط مخاوف بشأن التحقيق معها لانتهاك براءات الاختراع المقدم ضدها من الولايات المتحدة

 

ودخلت مجموعة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" بحر الصين الجنوبي في نهاية الأسبوع الماضي، لتعزيز حرية البحار، في الوقت الذي تعرب فيه الولايات المتحدة عن قلقها بشأن التوترات بين الصين وتايوان، لتأكيد "بكين" على أجندتها البحرية

 

وارتفع "شنغهاي المركب" بنحو 0.5% مسجلًا 3624 نقطة، كما أغلق "شنتشن المركب" مرتفعًا بنسبة 0.3% عند 2463 نقطة

 

واستقرت العملة الصينية أمام نظيرتها الأمريكية عند 6.4761 يوان، في تمام الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة

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