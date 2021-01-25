عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن لجنة الحكام باللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة المصري إستقرت على إسم حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.









وفي برنامجه الإذاعي أكد شوبير أن جهاد جريشة إقترب بقوة من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز التي تقام يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد الدفاع الجوي لحساب مباريات الجولة العاشرة.









وفي نفس السياق أعلن شوبير أن الأهلي أنهى كافة الإجراءات الخاصة بضم أحمد العش مدافع فريق نادي مالية كفر الزيات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بعد حضوره إلى مقر النادي وخضوع للكشف الطبي وإنهاء كافة الأمور الإدارية.



