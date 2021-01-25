بريطانيا تدين بشدة محاولة شن هجمات صاروخية على الرياض

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:37 ص
الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا أدانت بشدة محاولة شن هجمات صاروخية على العاصمة السعودية الرياض.

 

كما أدانت دولة الإمارات، بشدة إطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراضه وتدميره ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه المملكة.

 

وقال التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف العربي، إن الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

 

 

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بريطانيا الرياض الخارجية البريطانية الحوثيين اطلاق صاروخ

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