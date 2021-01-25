نجم الأهلي السابق مشيدا بصالح سليم: وافق على احترافي للدوري الألماني

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:31 ص
صالح سليم
صالح سليم
محمد سامي
أشاد الفنان أحمد صلاح حسني لاعب النادي الأهلي السابق، بالأسطورة صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، خلال تصريحاته في برنامج ملعب أون مع الإعلامي سيف زاهر.

وقال: "يعد صالح سليم أسطورة كروية وإدارية لم ولن تتكرر، فهو رمز وأسطورة خالدة في تاريخ المارد الأحمر، بجانب أنه وافق على احترافي في الدوري الألماني.

وعن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، صرح: إنه يبهرني بالطبع وسعيد بوصوله للعالمية، أتمني ان يثبت نفسه خارج البريميرليج في المرحلة القادمة.

واختتم: من الأفضل أن ينتقل محمد صلاح لريال مدريد الإسباني، وأتمنى ذلك على الرغم من أنني مشجع لنادي برشلونة.

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