رئيس مياه القناة: مستمرين في حملتنا الموسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي استمرار انطلاق أكبر حملة موسعة لعملية تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك تنفيذًا لخطة الشركة للقضاء علي المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، حتي تستوعب زيادة مياه الأمطار طوال فصل الشتاء.

وأضاف اللواء عصمت، انه في محافظة بورسعيد تم الانتهاء من أعمال تطهير وتسليم لشبكة مساكن زمزم القديم بحى الضواحى، وتطهير الخط الرئيسي أمام عمارة الرحاب، ومنطقة نفيسه القديمة، ومنطقة الأمين الجديد، كما تم الانتهاء من تطهير خط زرزاره، وذلك تحت اشراف مباشر من العميد ايمن خير رئيس قطاع بورسعيد.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم استكمال أعمال التطهير الموسعة بمحافظة الإسماعيلية، منها شارع عتاقة والبلابسه، وتم ملس وتطهير شارع 204 بمنطقة مدرسة المكفوفين بحى السلام، وشارع المنصورة امتداد شارع الغابة امتدادًا الى سوق الجملة القديم، وشارع عبد الحكيم عامر وسوق الجمعة، كما الانتهاء من تسليك خط شارع البياره بحى الشيخ زايد، وشارع عمرو بين العاص بحى الإفرنج حى أول، وشارع الجبلاوى، بابوعطوه، وتطهير شارع المطافئ بمدينه المستقبل.

وأفاد رئيس مياه القناة، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات الي مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي، منها أصلاح الخط الرئيسي المغذي لمدينة القنطرة شرق، وإصلاح كسر بخط طرد حديد 10 بوصه والخاص بمحطة بحر البقر، وتم أصلاح هبوط بفرعه صرف صحى بمنطقة العرب، وتم أصلاح كسر بخط مياه 6 بوصه بقرية المعازه، وكسر قطر 4 بوصه بعزبة الجنينه بقرية ام عزام، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 4 بوصه بعزبة ابوسلايه بالتل الكبير.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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