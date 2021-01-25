مجانًا لغير القادرين.. كيف دعمت الصحة المواطنين بتوفير لقاحات كورونا؟

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بذلت وزارة الصحة، جهودًا كبيرة لتوفير لقاحات كورونا للشعب المصري، وفق خطة محكمة لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس اللعين، فضلًا عن دعم غير القادرين بمنحهم اللقاح مجانًا.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دعم وزارة الصحة لغير القادرين لتوفير لقاحات كورونا مجانًا.



تطعيم الأطقم الطبية

أجرت وزارة الصحة، حصرًا لكل الأطقم الطبية لمنحهم لقاح كورونا، في جميع مستشفيات العزل بالصحة والقوات المسلحة والشرطة والتعليم العا



مجانية اللقاح

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن "الأطقم الطبية وغير القادرين سيحصلون على اللقاح مجانا، لأن الأطباء أول الناس المعرضين لخطر الفيروس، أما غير القادرين فنعرفهم تماما بمجرد دخول الرقم القومى على السيستم.



وتابعت "باقى المواطنين سيدفعون رسوم بسيطة مقابل تلقى اللقاح، ولن تتخطى 100 جنيه للجرعة".



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استكمال، اليوم الاثنين، تطعيم الطواقم الطبية بلقاح كورونا فى جميع مستشفيات العزل بوزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والتعليم العالى.



وبعد الانتهاء من الأطقم الطبية، سيتم تطعيم كبار السن ابتداءً من نصف الشهر المقبل.



وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ستوفر 100 مليون جرعة من اللقاحات للتطعيمات لمختلف طوائف الشعب، حيث يمكنك حجزه بالرقم القومي مع ربط البيانات بقاعدة بيانات تكافل وكرامة للتعرف علي غير القادرين من عدمهم لصرف اللقاح.



وسجلت وزارة الصحة والسكان الأحد، 674 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.



وجاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 161817 حالة من ضمنهم 126497 حالة تم شفاؤها، و8959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

