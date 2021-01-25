ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الـ 21

يحتل يوسف النصيري نجم فريق إشبيلية حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز برصيد 12 هدف.





ولعب أمس الأحد 24 يناير أخر أربعة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز:





1- يوسف النصيري 12 هدف

2- لويس سواريز 11 هدف

3- ليونيل ميسي 11 هدف

4- كريم بنزيما 10 أهداف

5- جيرارد مورينو 10 أهداف

6- اياجو اسباس 9 أهداف

7- روجر مارتي 8 اهداف

8- ميكيل اويارزابال 8 اهداف

9- سيرجيو كاناليس 7 أهداف

10- خوزي موراليس 7 أهداف



