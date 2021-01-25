نائب الوفد يهنئ الداخلية بذكرى عيد الشرطة: رمز للعزة والكرامة

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة


هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع أفراد الشرطة المصرية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن عيد الشرطة المصرية ليس مجرد يوم عادي في عمر الوطن ولكنه رمز للعزة والكرامة ومناهضة الاحتلال الإنجليزي في موقعة الإسماعيلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه خلال تلك الأحداث قدمت الشرطة المصرية أرواح ودماء أفرادها لحماية الوطن ومناهضة الاحتلال، لافتا إلى تاريخ الشرطة الطويل في طريق الفداء والتضحية لتحقيق أمان وسلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن تضحيات رجال الشرطة البواسل مازالت مستمرة حتى يومنا هذا لمجابهة الإرهاب والتطرف الذي تسعى جماعات الدم والخراب لنشره في محاولة لترويع الآمنين لكن الداخلية لهم بالمرصاد دائما وفي كل وقت لتقطع دابرهم.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، التحية لكل رجال الشرطة، والمواساة والعزاء لكل أسر الشهداء من رجال الداخلية الذين أفنوا حياتهم في سبيل حماية المصريين.

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