انتصار السيسي ناعية عبلة الكحلاوي: نموذج مشرف للمرأة المصرية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
نعت السيدة انتصار السيسي، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية التي وافتها المنية أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت السيدة انتصار، عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك"، "ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التى وافتها المنية أمس بعد رحلة عطاء.. ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة".

وأكملت: "رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

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