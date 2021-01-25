محافظ القليوبية: غلق 3 كافتيريات وتحرير 15 محضر مخالفة بشبرا

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شن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، حملة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع حي شرق شبرا الخيمة، والتي تتسبب في عرقلة حركة المرور، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.



واستهل المحافظ الحملة، بتفقد أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2 يحتوي على 2000 شجرة على ترعه الاسماعيلية، بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة والرتش.



ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة.



واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رفع 400 طن من مخلفات البناء والرتش، وإزالة ساحه انتظار سيارات تعوق الطريق بشارع 25 بالقطاوي، حيث وجه المحافظ بعمل محاضر للمواطنين الذين يلقون مخلفات البناء والرتش في الأراضي الفضاء.



واستكمل المحافظ الجولة بشن حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث جرى ضبط أكثر من 35 شيشة بثلاث كافتيريات بشارع الشابوري، وعلى الفور وجه المحافظ بغلقهم وتشميعهم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



كما وجه المحافظ بفتح شارع 23 يوليو، بعد أن جرى رفع جميع الإشغالات بالشارع، وأصدر تعليمات بعمل محاضر للمحال الذين يفترشون بضائعهم ويستغلون الأرصفة والشوارع.



اختتم المحافظ جولته بمتابعه أعمال رفع مخلفات القمامة، والأتربة، بشارع المرجوشي ببهتيم إسكو، حيث وجه المحافظ بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.



شارك في الحملة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.