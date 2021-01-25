وزارة قطاع الأعمال: 13 مليار جنيه تكلفة تطوير شركة مصر للألمونيوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:03 ص
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير شركة مصر للألومنيوم وتحسين اقتصاديات التشغيل، يتضمن المشروع إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية حوالي 13 مليار جنيه، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.

 

وكان قد وقع الاختيار على شركة "بكتل" العالمية كاستشاري لإعداد دراسة الجدوى ومتابعة المشروع، والتي من المقرر أن تنتهي من دراسة الجدوى في منتصف 2021.

 

 وكانت الشركة قد قامت بتاريخ 17/2/2020، بالإعلان عن مناقصة  لاختيار استشاري المشروع لتأهيل وتحديث مصنع الألومنيوم، حيث اشترت الكراسة عدد 6 شركات عالمية ومحلية ثم تم الاجتماع بالجهات الاستشارية المتقدمة للرد على كافة الاستفسارات.

 

من ناحية أخرى، تم طرح مناقصة عامة لتقديم خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى لمشروع "خط إنتاج جنوط السيارات".. وقد تقدم عدد 6 شركات عالمية للمناقصة وجاري دراسة العروض المقدمة.

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وزارة قطاع الأعمال شركة مصر للألمونيوم تطوير وتحديث شركة مصر للألمونيوم

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