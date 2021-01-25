فى عيد ميلاده.. صلاح عبد الله يكشف ل"الفجر الفني" عن أقرب الأعمال الفنية التى قدمها إلى قلبه

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


يعد الفنان صلاح عبد الله واحدا من النجوم الذين قدموا للف الكثير والكثير ومازال يقدم له، حيث متعنا بأدواره المميزة مابين الكوميدي والتراجيدي فى السينما والدراما.


وكشف صلاح عبد الله ل"الفجر الفني" عن أقرب الأعمال الفنية التى قدمها إلى قلبه، حيث قال"هناك العديد من الأعمال عزيزة من قلبي أبرزهم "مواطن ومخبر وحرامي، الرهينة، الدادة دودي، الثلاثة يشتغلونها، ولا أنسى "فيلم هندي"، الذى قدمته مع أحمد آدم".



يذكر أن الفنان صلاح عبدالله، يشارك حاليًا من خلال فيلمه السينمائي الجديد "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عمر الشناوي، وتدور أحداثه في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم.

أخبار تهمك

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 23 ساعة

حقيقة اقتراب مدرب لايبزيج من تولي تدريب ريال مدريد

منذ نصف ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ ساعتين

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 ص

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

نجم الأهلي يصر على الرحيل

11:25 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

09:30 ص

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

حقيقة اقتراب مدرب لايبزيج من تولي تدريب ريال مدريد

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات