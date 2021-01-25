حقيقة اقتراب مدرب لايبزيج من تولي تدريب ريال مدريد

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
تحدث المدرب جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني، عن تردد إسمه بقوة في تولي تدريب فريق ريال مدريد الإسباني من اجل خلافة زين الدين زيدان.


وكانت بعض المصادر الصحفية الإسبانية، تداولت في الساعات الأخيرة عن احتمال تدريب جوليان ناجلسمان لريال مدريد.


وصرح ناجلسمان لصحيفة سبورت بيلد الألمانية، قائلًا: هناك بالتأكيد أشياء أسوأ من ذلك من الممكن أن نقرأها عبر الصحف، لكني أعلم أيضًا بأن ليس كل ما يشاع في الصحف يكون صحيحًا دائمًا.


ويعيش زين الدين زيدان ايامًا صعبة في الميرنجي، بعد خروجه من بطولة كأس السوبر الاسباني أمام أتليتك بلباو في قبل النهائي، ثم بعدها بأسبوع واحد خرج من كأس الملك في دور الـ 32 ضد ألكويانو الناشط في الدرجة الثالثة.

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