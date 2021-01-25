شيخ الأزهر ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي: نموذج للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها

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نعى فضيلة الإمام الأكبر احمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتورة عبلة الكحلاوي، على صفحتيه ‏الرسميتين على موقعي فيسبوك وتويتر، والتي وافتها المنية أمس الأحد، جراء إصابتها بفيروس ‏كورونا، عن عمر ناهز 72 عامًا.‏



وأكد شيخ الأزهر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، مضيفًا ‏أنها سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة ‏الفقراء والأيتام، سائلًا الله –عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمها وعملها ‏شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون.‏



وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي، تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» ‏بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، ‏حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ‏ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض ‏وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة ‏المكرمة.‏