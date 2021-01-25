المغرب يسجل 22 وفاة و520 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في المغرب، 22 وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وبحسب وزارة الصحة المغربية، وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، إلى 8150، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 466289.

 

ويوم الأربعاء المقبل، سيبدأ المغرب حملة التطعيم ضد الفيروس، بعد تلقيه مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" يوم الجمعة. ومن المنتظر أن يتلقى دفعة من لقاح "سينوفارم الصيني" يوم الأربعاء.

 

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