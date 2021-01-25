جنايات المنيا تؤجل قضية محامين مغاغة لجلسة 28 مارس

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة

نظرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مغاغة، والمتهم فيها 20 محامي بإهانة القضاء، وقضت بتأجيلها لجلسة 28 مارس المقبل، للمرافعة.

وكان أكد محمد الكسار عضو مجلس النقابة، علي أن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أناب لحضور الجلسة، المقرر تأجيلها بسبب انتخابات النقابات الفرعية التي تجرى في 7 و8 فبراير المقبل، ومن بين المتهمين مرشحون لمقاعد مجلس النقابة الفرعية بالمنيا.

وكانت النيابة أحالت المحامين المتهمين مطلع عام 2015 إلى المحاكمة، بتهمة تعطيل العمل داخل المحكمة وإثارة الشغب والعنف والتجمهر وسب السلطة القضائية، وعرقلة القاضي عن ممارسة عمله داخل محكمة مغاغة.

ويشار إلى أن محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"، صدّقت ديسمبر عام 2016، على قرار المُحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محاميًا بمركز مغاغة إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر وتعطيل العمل داخل محكمة مغاغة عام 2013.

وتعود القضية لعام 2013، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية وقتها، والذي كان يرمي إلى التسوية بين المُحامين والمحضريين، فظهرت احتجاجات واسعة بين جموع المحامين حينذاك.

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