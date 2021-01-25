الليلة.. أحمد خالد صالح وهنادي مهنى في ضيافة "صاحبة السعادة"

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تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الليلة في برنامجها "صاحبة السعادة"، الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة "DMC".



ومن المقرر أن يتحدث كل منهم خلال اللقاء عن بداية قصة حبهما وعن المواقف الطريفة التى جمعتهم قبل وبعد الزواج، كما يتحدثان عن كواليس الأعمال التى جمعتهم معًا، وعن أعمالهم الجديدة.





يُشار ر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح الدرامية مسلسل "أنصاف مجانين"، وهو بطولة أسماء جلال، ديانا هشام، محسن صبرى، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي، وتدور أحداثه في 24 حلقة، ويُعرض حاليًا على منصة "شاهد" الإلكترونية.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنى الدرامية هو مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، صفاء الطوخي، سوسن بدر، مي سليم، ولاء الشريف، ومجموعة مميزة من النجوم .