"أحلى بهلول لي الدنيا"..هكذا هنأت ميرنا نور الدين صلاح عبد الله بعيد ميلاده

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نشرت الفنانة ميرنا نور الدين ، اليوم، صورة جديدة ،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" .





وكانت الصورة برفقة الفنان صلاح عبد الله، وهي تحتضنه، وعلقت قائلة: "كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي ، عيد ميلاد سعيد يا أحلى بهلول في الدنيا ".









يذكر أن الفنان صلاح عبد الله قد ساءت حالته الصحية في الفترة الأخيرة وتعرض لوعكة صحية وذلك عقب وفاة شقيقه حيث حزن عليه كثيرا وحضر جنازته عدد من نجوم الفن.



ويشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "في يوم وليلة"، مع عدد من الفنانين منهم أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، محمد مهران، ولاء الشريف، محمد جمعة، حسني شتا.