حديد عز تشتري 10 ألاف سهم خزينة

اعلنت شركة حديد عز، عن شراء 10 آلاف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، ليصبح إجمالي أسهم الخزينة 910.48 ألف سهم





وفي نقس السياق ، فيما باعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر 500 ألف سهم خزينة.



