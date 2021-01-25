حديد عز تشتري 10 ألاف سهم خزينة
الإثنين 25/يناير/2021 - 10:32 ص
نيفين سمير
اعلنت شركة حديد عز، عن شراء 10 آلاف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، ليصبح إجمالي أسهم الخزينة 910.48 ألف سهم
وفي نقس السياق ، فيما باعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر 500 ألف سهم خزينة.
وبالأمس وافق مجلس إدارة شركة حديد عز علي شراء أسهم خزينة في حدود نسبة 1% من رأس المال المدفوع والي افصاح الشركة لشراء حد أقصي 1 مليون سهم.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أنها اشترت حوالي 850.4 ألف أسهم خزينة موزعة كالأتي :
800 ألف سهم خزينة حتي 20 يناير 2021 .
50 ألف سهم خزينة حتي 21 يناير 2021.
وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020، خسائر بقيمة 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.
وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 26.45 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 35.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
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