"ولا عيد ثورة ولا عيد شرطة "..بهذه الكلمات أحمد السعدني يهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان أحمد صلاح السعدني، اليوم، صورة جديدة ،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" .


ووكانت الصورة برفقة الفنان صلاح عبد الله، وهو يحتضنه؛ علق "السعدني" على الصورةقائلا: "ولا عيد ثورة.. ولا عيد شرطة ..عيد صلاح عبد الله.. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي".




يذكر أن الفنان صلاح عبد الله قد ساءت حالته الصحية في الفترة الأخيرة وتعرض لوعكة صحية وذلك عقب وفاة شقيقه حيث حزن عليه كثيرا وحضر جنازته عدد من نجوم الفن.

ويشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "في يوم وليلة"، مع عدد من الفنانين منهم أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، محمد مهران، ولاء الشريف، محمد جمعة، حسني شتا.

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