"حسي رع" يستعد للعودة بمشروع ترميم لوحاته الخشبية في المتحف المصري بالتحرير

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان


أطلق المتحف المصري بالتحرير مشروع ترميم اللوحات الخشبية من مصطبة حسي رع، المعروضة بالرواق رقم ٤٧ بالطابق الأرضي بالمتحف، وذلك بالتعاون مع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية  (IFAO).

يأتي المشروع تحت عنوان ” نحو آفاق جديدة لتقييم الحالة والترميم وإعادة العرض بالمتحف"،

وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن فريق البحث المشترك قام بإعداد دراسة شاملة للوحات، قبل نقلها إلى معمل الترميم بالمتحف، من خلال الكتب والمراجع العلمية لوضع تصور لمشروع المعالجة والترميم خاصة تلك التي لم يسبق ترميمها من قبل، حيث أن لوحة منها كانت قد خضعت للترميم في أربعينات القرن العشرين.

وأوضحت د. أنيتا كيليس مسئول قسم الدراسات الأركيومترية بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، أن هذا المشروع ينقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى تبدأ  في يناير ٢٠٢١ وتنتهي في ديسمبر ٢٠٢١، وتتضمن الدراسة الأثرية للوحات الخشبية، والتعرف على نوع الأخشاب المستخدمة في صناعتها، بإلاضافة إلى عمليات الفحص الميكروسكوبي والدراسات الفيزيائية الميكانيكية لتقييم حالتها، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تنتهي بتحديد وتنفيذ مشروع الصيانة والترميم للقطع الخشبية.

أما عن المرحلة الثانية، فقال إسلام عزت المسئول عن المشروع، أنها سوف تشمل إعادة عرض تلك اللوحات وفق السياق الأصلي داخل مصطبة ” حسي رع “  بسقارة اعتمادا على المخططات التي رسمها جاكوب دي مورجان عام ١٨٦٠ وإدوار كويبيل عام ١٩١١-١٩١٢، إذ كان الممر الغربي للمصطبة يضم مشكاوات (نيشات) تحتوي على اللوحات الخشبية تقابلها اللوحات الجصية الجدارية. وسيقوم متخصصون في فنون عصر الدولة القديمة بدراسة هذه العناصر ضمن نطاق المشروع.


وأكدت عبد الرازق على أن هذا المشروع البحثي يشارك به مجموعة متميزة من متخصصي تاريخ الفن والترميم وعلوم المواد من المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية وجامعة باريس الرابعة السوربون وجامعتي عين شمس والقاهرة والمعهد القومي للقياس والمعايره تحت إشراف فريق من الأمناء والمرممين المتخصصين بالمتحف المصري التحرير.

أخبار تهمك

حقيقة اقتراب مدرب لايبزيج من تولي تدريب ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة برشلونة المقبلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 20 ساعة

بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 ص

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

نجم الأهلي يصر على الرحيل

11:25 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

09:30 ص

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات