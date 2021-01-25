رئيس جامعة الفيوم يهنئ السيسي بعيد الشرطة والذكرى العاشرة لثورة ٢٥ يناير

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
ريهام على


يتقدم الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن منسوبي الجامعة، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري ورجال الشرطة المصرية البواسل بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الــ ٦٩ والذكرى العاشرة لثورة ٢٥ يناير.

وأكد أ.د أحمد جابر شديد أن رجالات الشرطة المصرية البواسل يمثلون ركيزة أساسية في استقرار البلاد وحفظ أمنها ودائما ما يضربون أروع المثل في الإخلاص والانتماء وحب الوطن والدفاع والذود عنه بكل غال ونفيس، متمنيا سيادته لمصرنا الغالية دوام الأمن والاستقرار والرخاء ومواصلة أبنائها لمسيرة الإصلاح والبناء والتنمية تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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