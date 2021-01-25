وزيرة الصناعة تعيد تشكيل المجلس الوطني للاعتماد لمدة ثلاث سنوات

قررت وزارة الصناعة والتجارة إعادة تشكيل المجلس الوطنى للاعتماد لمدة 3 سنوات، ليضم فى عضويته رئيس هيئة المواصفات والجودة، ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس الرقابة على الصادرات، ورئيس معامل وزارة الصحة، ورئيس الغرف التجارية، ورئيس المعهد القومى للجودة، ورئيس الجمعية المصرية للجودة، وممثل للمجالس التصديرية، ومدير مركز تحديث الصناعة ومستشار من مجلس الدولة وغيرهم.

وجاء ذلك فى القرار رقم 654 لسنة 2020 والمنشور فى عدد الجريدة الرسمية رقم 20 المنشور بتاريخ 25 يناير 2021، ونص القرار أن يكون المجلس الوطنى للاعتماد برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة، على أن يجتمع المجلس بصفة دورية وعلى الأقل 3 مرات فى السنة الواحدة.