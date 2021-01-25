وزيرة الصناعة تعيد تشكيل المجلس الوطني للاعتماد لمدة ثلاث سنوات

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:11 ص
وزيرة الصناعة المصرية
وزيرة الصناعة المصرية
الفجر الاقتصادي

قررت وزارة الصناعة والتجارة إعادة تشكيل المجلس الوطنى للاعتماد لمدة 3 سنوات، ليضم فى عضويته رئيس هيئة المواصفات والجودة، ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس الرقابة على الصادرات، ورئيس معامل وزارة الصحة، ورئيس الغرف التجارية، ورئيس المعهد القومى للجودة، ورئيس الجمعية المصرية للجودة، وممثل للمجالس التصديرية، ومدير مركز تحديث الصناعة ومستشار من مجلس الدولة وغيرهم.

 

وجاء ذلك فى القرار رقم 654 لسنة 2020 والمنشور فى عدد الجريدة الرسمية رقم 20 المنشور بتاريخ 25 يناير 2021، ونص القرار أن يكون المجلس الوطنى للاعتماد برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة، على أن يجتمع المجلس بصفة دورية وعلى الأقل 3 مرات فى السنة الواحدة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصناعة المصرية وزيرة الصناعة مجلس الاعتماد إعادة تشكيل مجلس الاعتماد

أخبار تهمك

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 7 ساعات

صحيفة إسبانية: نجم ريال مدريد تعرض للإصابة في لقاء ألافيس

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

منذ حوالي 4 ساعات

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الصناعة يقرر التجديد للمجالس التصديرية لمدة 3 أشهر إضافية

"نصار" : 2019 عام جنى الثمار و تحقيق إنطلاقة لكافة القطاعات الصناعية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما للرئيس السيسي

وزيرة الصناعة: استمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية

وزيرة الصناعة تصدر قراراً بإعادة تشكيل المجالس التصديرية

الصناعة والتجارة: إصدار 3000 مواصفة قياسية فى مختلف المجالات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 ص

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

نجم الأهلي يصر على الرحيل

11:25 م

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

09:00 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

09:30 ص

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات