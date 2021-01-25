طهران تطلب من إندونيسيا معلومات عن احتجاز ناقلة ترفع علم إيران

طلبت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، من إندونيسيا معلومات عن احتجاز ناقلة ترفع علم إيران، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، أعلنت مصادر في الأمن البحري البريطاني "أمبري إنتليجنس"، أن إيران احتجزت ناقلة ترفع علم هونغ كونغ لفترة وجيزة قبل أن تفرج عنها.

وقالت المصادر، إن ناقلة المواد الكيماوية "إس سي تايبيه" كانت تبحر في المياه الدولية يوم الثلاثاء عندما أوقفتها السلطات الإيرانية.