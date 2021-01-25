"ارضى باللي عندك ومعاك"..إنجي المقدم توجه رسالة لجمهورها

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها بنشر مجموعة من الصور لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وكتبت المقدم من خلال مجموعة صور لها: "عيش ببساطة .. خللي احلامك كبيرة بس ارضى باللى عندك و معاك .. وزع حب كتير على كل اللى حواليك و اضحك على قد ما تقدر".



وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

أخبار تهمك

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة إسبانية: نجم ريال مدريد تعرض للإصابة في لقاء ألافيس

منذ ساعتين و 27 دقيقة

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 8 ساعات

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ ساعتين و 8 دقيقة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 ص

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

نجم الأهلي يصر على الرحيل

11:25 م

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

09:00 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

09:30 ص

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات