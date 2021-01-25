"ارضى باللي عندك ومعاك"..إنجي المقدم توجه رسالة لجمهورها
الإثنين 25/يناير/2021 - 10:11 ص
نادين نجدي
شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها بنشر مجموعة من الصور لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكتبت المقدم من خلال مجموعة صور لها: "عيش ببساطة .. خللي احلامك كبيرة بس ارضى باللى عندك و معاك .. وزع حب كتير على كل اللى حواليك و اضحك على قد ما تقدر".
وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.