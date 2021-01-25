توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأثنين 25 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأثنين 25 يناير 2021.

برج الحمل





العقبات والعراقيل التي تجاهلتها خلال الأيام الماضية تزداد يوما بعد يوم بشكل يفوق الخيال. كن حذرا وفكر في كلامك قبل أن تتفوه به، لأن كلامك قد يكون سببا في اشتعال الحرب. لا مجال للمزاج اليوم. الصعوبات تهدد حياتك وتعرضك للخطر فكن حذرا.





برج الثور





ربما تحتاج إلى مساعدة أو نصيحة من شخص ما. أنت شخص تتمتع بشخصية مستقلة ولا تقبل العطف من الآخرين، ولكن لا تخف من طلب هذه المساعدة أو النصيحة. هؤلاء الأشخاص يتمنون أن يساعدوك ولذلك لن تندم أبدا عند طلب أي شيء منهم.





برج الجوزاء





أنت سعيد الحظ هذا اليوم، وربما يكون السبب في هذا تغيير الأصدقاء أو مجموعة من زملائك في العمل. كنت مهتما خلال هذه الفترة بهدف ما واليوم ربما تجني ثمار جهودك الماضية. تقضي معظم وقتك في المشاركة في بعض الأنشطة الجماعية. توقع اليوم ما لم تتخيل حدوثه أبدا.





برج السرطان





يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة في المجال العاطفي أو الاجتماعي. ربما تبوح بعواطفك أو ترى الحياة من زاوية أكثر لمعانا وإشراقا. قد يتقدم إليك أحدهم بعرض للارتباط أو الزواج، أو ببساطة ربما تقع في الحب. ربما تعيش قصة مذهلة، ويتغير مصيرك العاطفي.





برج الاسد





تشعر أنك شخص مجهول بالنسبة لبعض الأشخاص، ولذلك لا تتوقع تحسن الأحوال، فالأمور كلها ليست تحت سيطرتك الآن. تحتاج إلى مزيد من الدقة والحرص قبل اتخاذ أي قرار. انفعالك قد يجعلك لا تدرك ماذا تفعل! تغيير خطتك الآن فكرة غير جيدة، بل يجب عليك أن تنتظر قليلا.





برج العذراء





هدفك اليوم هو الوصول إلى مكانة أفضل في العمل ولكن ربما لن يكون أمامك فرص مناسبة لتحقيق هدفك. ربما تشعر أن جهودك ذهبت هباء، ولكن ننصحك بألا تفكر بهذه الطريقة. هناك شيء ما يحدث لصالحك ولكنك لست على علم به حتى الآن. عندما تعرف هذا الأمر، ستدرك حينها أن تجنى ثمار جهودك.





برج الميزان





يصل إلى منزلك اليوم عدد من الزائرين غير المتوقعين برا أو جوا. ستستضيف هذه المجموعة في منزلك. تتبادل معهم بعض الأفكار وتشاركهم في بعض المناقشات، ولذلك سيجلبون لك بعض الأخبار الجديدة. فكر في المستقبل بدلا من التفكير في الماضي.





برج العقرب





النجاح الذي حققته في المشروع الأخير قد يجعلك ترغب في الخروج والاحتفال مع الأهل والأصدقاء. ربما تشعر بالذنب عندما تقوم بذلك، ولكن انطلق وافعل ما تشاء. تناول الحلوي والمشروبات المفضلة لديك! عليك أن تنسى العمل هذه الليلة، فقد حان وقت المرح.





برج القوس





هل يهتم رئيسك في العمل بتجديد المعدات والأجهزة دائما؟ هل أنت بحاجة إلى تنمية مهاراتك التكنولوجية؟ حركة الكواكب تدل على نجاحك وتقدمك من خلال الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة. إذا كنت تفكر في شراء كمبيوتر جديد، لا تتراجع ونفذ فكرتك اليوم.





برج الجدي





تشعر بجفاء في علاقاتك العائلية أو العاطفية، وترتبك بسبب بعض المستجدات. تتحسَّن الأحوال ولكن لا نعدك بالحلول السحرية، إنما يصبح بالإمكان أن ترى بصيص نور أو أن تحسم أمرك وتقرر ما تريد، من دون خوف من النتائج.





برج الدلو





ستحضر اليوم العديد من الندوات وستقوم ببعض النشاطات الاجتماعية. ربما تتعرف على شخص ما في هذا المكان وهذا الشخص سيساعدك كثيرا في مجال عملك. تتلقى اليوم خطابا يحمل اخبارا سارة من الحبيب أو من أحد الأصدقاء.





برج الحوت





تعيش توترا على صعيد العواطف والعلاقات الشخصية، وقد تطرأ أحداث وتغييرات تربكك وتفاجئك فتشعر بصعوبة التواصل. تتشاءم وترى الأمور من زاوية سوداء. قد تحتاج إلى أصدقاء فلا تجدهم إلى جانبك، أو تعيش عاصفة في حياتك الشخصية.



