جامعة بنها تشارك في اجتماع اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
شاركت جامعة بنها في فاعليات الاجتماع الأول للجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، كعضو تنفيذي باللجنة القوميه والتي تستضيفه اون لاين جامعة الإسكندرية عبر تطبيق زوم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، إن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات الهامة، والتي منها التعريف بأهداف اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، وعرض الخطة التنفيذية الحالية والمعتمدة، ومناقشة أشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني للشراكة، والعمل معا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع خطة عمل لدورات تدريبية وورش عمل للتعريف بأهداف اللجنة بالجامعات المصرية، وأيضا وضع منهجية لمؤشرات الأداء للجامعات المصرية تماشيا مع المؤشرات الدولية ومؤشرات الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى مناقشة إمكانية التعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة وحصول اللجنة على عضوية برنامج الأثر الأكاديمي للأمم المتحدة.

وجدير بالذكر أن جامعة حصلت على ترتيب 101-200 بين الجامعات العالمية والمركز الأول على المستوى المحلي، بالاشتراك مع جامعة الاسكندرية في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة 2020.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد بسيوني مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها.

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