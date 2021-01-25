عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن شهر يناير يشهد عدد من الإلتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ، ومن أهم هذه الإلتزامات الإقرار الربع سنوى (نموذج 4 مرتبات ) والإقرار الضريبى بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات .

وقال " عبد القادر " إن أهمية هذه الإلتزامات تأتى بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) 2020 المعدل بالقانون رقم (211 ) لسنة 2020 حيث أصبح عدم الإلتزام بتقديم هذه الإقرارات فى مواعيدها المحددة فى القانون والتى تنتهى فى 31 يناير يترتب عليه عقوبات مالية حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وقد تصل إلى 2 مليون جنيه فى حال التأخرعن تقديم الإقرار لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنتهاء المواعيد المحددة لتقديمه .

وأوضح " عبد القادر " أنه فى إطار التحول الرقمى وعمليات الميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية أصبحت جميع الإقرارات الضريبية ومنها الإقرارات المتعلقة بالضريبة على المرتبات تقدم من خلال البوابة الإلكترونية للمصلحة ، وذلك بأن تقوم الجهة بتسجيل نفسها والحصول على كلمة المرور السرية .

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة أن يسارع كل الملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالمرتبات لكى يستفيدوا من المزايا التى حققتها ميكنة هذه الإقرارات من توفير الوقت والجهد ، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات ، حيث أن مُصدرها هو من يقوم بتسجيلها على المنظومة .