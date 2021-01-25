عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن شهر يناير يشهد عدد من الإلتزامات على أصحاب
الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ،
ومن أهم هذه الإلتزامات الإقرار الربع سنوى (نموذج 4 مرتبات ) والإقرار الضريبى بالتسوية
السنوية لضريبة المرتبات .
وقال " عبد القادر " إن أهمية
هذه الإلتزامات تأتى بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) 2020
المعدل بالقانون رقم (211 ) لسنة 2020 حيث أصبح عدم الإلتزام بتقديم هذه الإقرارات
فى مواعيدها المحددة فى القانون والتى تنتهى فى 31 يناير يترتب عليه عقوبات مالية حدها الأدنى 3
آلاف جنيه وقد تصل إلى 2 مليون جنيه فى
حال التأخرعن تقديم الإقرار لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنتهاء المواعيد
المحددة لتقديمه
.
وأوضح " عبد القادر " أنه فى
إطار التحول الرقمى وعمليات الميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية أصبحت جميع
الإقرارات الضريبية ومنها الإقرارات
المتعلقة بالضريبة على المرتبات تقدم من خلال البوابة الإلكترونية للمصلحة ، وذلك
بأن تقوم الجهة بتسجيل نفسها والحصول على كلمة المرور السرية .
وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية
" على ضرورة أن يسارع كل الملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على
المرتبات بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالمرتبات لكى يستفيدوا من المزايا
التى حققتها ميكنة هذه الإقرارات من توفير الوقت والجهد ، بالإضافة إلى التأكد من
صحة البيانات ، حيث أن مُصدرها هو من يقوم بتسجيلها على المنظومة .
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