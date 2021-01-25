إسرائيل تعلن إصابة 5 رجال أمن في اشتباكات مع اليهود الحريديم

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:54 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 5 من ضباط الشرطة  بجروح، إثر اشتباكهم مع متظاهرين من اليهود الحريديم الرافضين لفرض قيود احتواء فيروس كورونا المستجد.

 

وأعلنت شرطة الاحتلال، إصابة الضباط الخمسة واعتقال 4 أشخاص على الأقل أثناء التصدي لحشود كبيرة من المتظاهرين المتدينين في مدن إسرائيلية عديدة، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس."

 

وكانت الشرطة، استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين المتشددين الذين وصفوا رجال الأمن بـ"النازيين".

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