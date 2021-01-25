تجنبي هذه الأخطاء عند فقدان الوزن

هناك مجموعة من الأخطاء اللتي عليك معرفتها لكي تتجنبيها عند اتباعك حمية غذائية وانقاص وزنك بكل سهولة، ومن هذه الأخطاء ما يلي:





التركيز على رقم الميزان: من أكثر الأخطاء شيوعاً التي يركز عليها الأشخاص، هي الأرقام الظاهرة على جهاز ميزان الوزن، عليك البحث عن مستويات الطاقة أهم.





التمارين الرياضية المتوازنة: عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ أو النشاط المفرط من أهم الأخطاء التي يقع فيها من يريدون فقدان الوزن، ولكن من الضروري الحرص أن يكون هنالك توازن معتدل بين الاثنين.





النظام الغذائي قبل وبعد التمرين: وجبة الطعام قبل التمرين وبعده من أهم الأمور التي تساعدك في تزويد الجسم بالغداء اللازم ليقوم بالمهام ليصل لأفضل النتائج حتى لا يضعف الجسم، وعدم الاهتمام بها تؤثر بالسلب على الوزن.



