في عيد ميلاده..معلومات لا تعرفها عن صلاح عبد الله

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



يحتفل اليوم الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده الـ65 ،حيث قدم الكثير من الأعمال الفنية التي تركت بصمة كبيرة في عقولنا وقلوبنا.

ولد صلاح عبد الله عام 1955في حي بولاق أبو العلا يوم ، ثم انتقل إلى حي بولاق الدكرور مع اسرته وهو في السابعة من عمره.

اهتم بالعمل السياسي وكتابة الشعر السياسي حتى أصبح أمين شباب حي بولاق الدكرور والدقي، وعند التحاقه بكلية التجارة للدراسة فيها، جذبته فرقة تمثيل الجامعة، وأعجب بما تقدمه من أعمال مسرحية على خشبة مسرح الجامعة.


قرر تكوين فرقة مسرحية للهواة أطلق عليها اسم "تحالف قوى الشعب العامل" آثناء دراسته بالجامعة، لأنها ضمت بعض العمال والحرفيين، بالإضافة إلى زملائه من الطلاب.

ونجحت الفكرة في لفت الأنظار إليها، حيث قدم من خلالها كممثل ومخرج عددًا من العروض المسرحية لكبار الكتاب في تلك الفترة ومنها "آه يا بلد" لسعد الدين وهبة و"عسكر وحرامية" لألفريد فرج، ومع انشغاله بالعمل المسرحي، قرر صلاح عبد الله ترك العمل بالسياسة.

جاءت الانطلاقة الحقيقة في مشوار الفنان "صلاح عبد الله" عقب مسلسل "سنبل بعد المليون"، حيث توطدت علاقته بالجمهور، وقدم عددا من الأعمال التليفزيونية، كان أبرزها "ذئاب الجبل"، حتى اقتحم عالم السينما وتميز في الأدوار الكوميدية التي وضعته في مصاف كبار النجوم حيث حصل على جائزة أحسن ممثل من جمعية الفيلم وجائزة المهرجان القومي للسينما.

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